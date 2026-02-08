Milano-Cortina Lorello bronzo a 10 minuti da casa | Medaglia con nonni in tribuna

Riccardo Lorello, giovane pattinatore milanese, ha conquistato il bronzo nei 5.000 metri. La gara si è svolta a pochi minuti da casa sua, a Milano, e lui ha dedicato la medaglia ai nonni, presenti in tribuna. Lorello, che in passato si allenava con le rotelle, ora si afferma nel mondo dello short track. La vittoria è arrivata in un pomeriggio molto emozionante per lui e per tutto il suo quartiere.

(Adnkronos) – Milanese, un passato da pattinatore a rotelle, Riccardo Lorello – il 23enne che oggi pomeriggio ha vinto la medaglia di bronzo nei 5.000 metri di speed skating – ha corso in casa. "Abito veramente a dieci minuti da qui. E' stato bello perché ho tutta la famiglia, i miei amici, gli avversari delle.

