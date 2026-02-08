Milano Cortina Riccardo Lorello da sogno | bronzo nei 5000 m

Riccardo Lorello, il giovane atleta di Rho, conquista un bronzo nei 5000 metri, un risultato sorprendente per lui. Lorello ha chiuso la gara in terza posizione, superando anche il compagno di squadra Davide Ghiotto. La medaglia arriva dopo mesi di allenamenti e sacrifici, portando un sorriso sul volto del ragazzo e della sua squadra.

Il classe 2002 di Rho termina in terza posizione nei 5000 m precedendo il compagno di squadra Davide Ghiotto. Irraggiungibili Eitrem e Jilek Continuano le sorprese italiane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Dopo la vittoria straordinaria di Francesca Lollobrigida nei 3000 m, con tanto di record olimpico, l'Italia conquista una seconda medaglia nello Speed Skating, nella seconda gara in programma: i 5000 m maschili. È di nuovo podio per gli azzurri in queste Olimpiadi Invernali. Riccardo Lorello conquista la medaglia di bronzo nella 5000 m dello Speed Skating maschile. Il classe 2002, in gara davanti al pubblico di casa – quello vero: Rho, la sua città natale – ha concluso con un bronzo inaspettato, che gli permette di farsi conoscere al grande pubblico garantendogli un ottimo trampolino di lancio per proseguire al meglio la sua ancor giovanissima carriera.

