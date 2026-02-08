Milano-Cortina Lindsey Vonn cade | lacrime e dramma arriva l' elicottero

Lindsey Vonn cade sulla pista delle Tofane durante la discesa libera femminile ai Giochi Olimpici. La campionessa americana si infortuna dopo pochi secondi, lasciando il pubblico senza parole. L’incidente provoca lacrime e tensione tra gli spettatori, mentre un’ambulanza e un elicottero arrivano sul posto per soccorrerla. La caduta segna una battuta d’arresto per la presenza di Vonn a Milano-Cortina e apre un momento di grande apprensione tra gli appassionati di sport.

Una caduta, un urlo, e le migliaia di spettatori lungo la leggendaria pista delle Tofane a Cortina trattengono il fiato per minuti interi: alle Olimpiadi di Milano-Cortina l'americana Lindsey Vonn cade dopo pochi secondi nella discesa libera femminile: finisce il sogno di una impresa senza precedenti e inizia l'incubo. La superstar del Minnesota resta distesa sulla neve, impossibilitata a muoversi. Dopo vari minuti arriva l' elicottero per soccorrerla. Una delle più grandi velociste di sempre, tornata alle gare dopo 2 anni di stop e con 41 primavere sulle spalle e una serie infinita di infortuni (inferiori solo alle sue vittorie), pochi giorni prima dei Giochi nella prova di coppa del mondo si era rotta il crociato cadendo a Crans-Montana, in una gara maledetta poi sospesa per le condizioni impossibile di tempo e pista).

