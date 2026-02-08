Domani a Cortina si tengono le prime gare di curling delle Olimpiadi invernali. Gli azzurri scendono in campo alle 10:05 contro gli Stati Uniti nella fase a gironi del doppio misto. La squadra italiana, composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner, si prepara a dare il massimo in questa gara importante.

Questi gli azzurri in gara domani 10:05 - 12:05 Curling - Fase a gironi - Doppio misto: ITALIA-Stati Uniti - Cortina Curling Olympic Stadium Stefania CONSTANTINI Amos MOSANER. 10:30 - 13:00 Sci Alpino - Combinata a squadre U - Discesa - Stelvio Ski Centre Mattia CASSE Giovanni FRANZONI Dominik PARIS Florian SCHIEDER. 12:10 - 14:40 Hockey su ghiaccio - Girone B D: Giappone-ITALIA - Milano Ice Park. . 12:30 - 14:10 Freestyle - Slopestyle D - Finale - Livigno Snow Park Maria GASSLITTER. 14:00 - 15:25 Sci Alpino - Combinata a squadre U - Slalom - Stelvio Ski Centre Tobias KASTLUNGER Tommaso SACCARDI Tommaso SALA Alex VINATZER. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Milano-Cortina, le gare di domani e gli azzurri in campo

Approfondimenti su Milano Cortina

La seconda giornata di gare ai Giochi di Milano Cortina 2026 inizia con entusiasmo.

Gli atleti italiani scendono in pista domani alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle olimpiadi sarà un inno all’armonia

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, sabato 7 febbraio; Milano Cortina 2026: le gare da non perdere e il calendario completo; Distanze di oltre 400 km, lavori incompiuti, tempi di percorrenza fino a 20 ore con i mezzi pubblici: la…; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris - Milano Cortina 2026: l’Italia si gioca il podio. Riflettori su Goggia, Vittozzi e il ghiaccio del curling.

Olimpiadi 2026 oggi in TV, orari, programma e italiani in gara a Milano Cortina: biathlon e pattinaggio nel pomeriggioIl programma delle Olimpiadi 2026 di oggi 8 febbraio: Goggia e Brignone si giocano una medaglia nella discesa libera femminile ... fanpage.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari 8 febbraio, tv, streaming, calendario italiani in garaOggi domenica 8 febbraio va in scena la quinta giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: si preannuncia grande spettacolo in chiusura ... oasport.it

L’oro olimpico di Francesca Lollobrigida a Milano-Cortina è già storia… ma a diventare virale è stato anche un momento tenerissimo: Giulia Lollobrigida che corre verso di lei con il nipotino in braccio. Un’immagine che ha fatto il giro del web e che, per facebook

Le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in tempo reale #MilanoCortina2026 #Olimpiadi x.com