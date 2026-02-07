Milano-Cortina gli azzurri in gara domani

Gli atleti italiani scendono in pista domani alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La giornata si preannuncia intensa, con diverse discipline che coinvolgono i nostri azzurri. Tra le prime gare, alle 9, scattano le qualificazioni di snowboard a Livigno, seguite dall’atletica, lo sci alpino e il biathlon. La squadra di sci alpino gareggerà sulle Tofane, mentre il biathlon, con la staffetta mista, si svolge ad Anterselva. Successivamente, ci saranno le finali di snowboard parallelo e le fasi eliminatorie di

Roma, 7 feb. (askanews) – Questi gli azzurri in gara domani, domenica 8 febbraio febbraio, alle Olimpiadi di Milano-Cortina: 09:00 – 10:30 – Snowboard – Slalom gigante parallelo D, qualificazioni – Livigno Snow Park Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle 09:30 – 10:55 – Snowboard – Slalom gigante parallelo U, qualificazioni – Livigno Snow Park Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March 11:30 – 13:40 – Sci alpino – Discesa D – Tofane Alpine Skiing Centre Federica Brignone, Nicol Delago, Sofia Goggia, Laura Pirovano 12:30 – 13:50 – Sci di fondo – Skiathlon U – Tesero Cross-Country Skiing Stadium Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Federico Pellegrino 13:00 – 13:20 – Snowboard – Slalom gigante parallelo D, ottavi di finale – Livigno Snow Park 13:24 – 13:44 – Snowboard – Slalom gigante parallelo U, ottavi di finale – Livigno Snow Park 13:48 – 13:58 – Snowboard – Slalom gigante parallelo D, quarti di finale – Livigno Snow Park 14:00 – 14:10 – Snowboard – Slalom gigante parallelo U, quarti di finale – Livigno Snow Park 14:05 – 15:40 – Biathlon – Staffetta mista – Anterselva Biathlon Arena Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer 14:12 – 14:17 – Snowboard – Slalom gigante parallelo D, semifinali – Livigno Snow Park 14:19 – 14:24 – Snowboard – Slalom gigante parallelo U, semifinali – Livigno Snow Park 14:26 – 14:31 – Snowboard – Slalom gigante parallelo D, finali – Livigno Snow Park 14:35 – 16:35 – Curling – Fase a gironi doppio misto: Italia-Repubblica Ceca – Cortina Curling Olympic Stadium Stefania Constantini, Amos Mosaner 14:36 – 14:41 – Snowboard – Slalom gigante parallelo U, finali – Livigno Snow Park 16:00 – 18:00 – Pattinaggio di velocità – 5000 m U – Milano Ice Park Davide Ghiotto, Riccardo Lorello, Michele Malfatti 17:00 – 18:00 – Slittino – Singolo U, Heat 3 – Cortina Sliding Centre Leon Felderer, Dominik Fisch­naller, Alex Gufler 18:34 – 19:30 – Slittino – Singolo U, Heat 4 – Cortina Sliding Centre Leon Felderer, Dominik Fisch­naller, Alex Gufler 19:05 – 21:05 – Curling – Fase a gironi doppio misto: Italia-Gran Bretagna – Cortina Curling Olympic Stadium Stefania Constantini, Amos Mosaner 19:30 – 21:45 – Snowboard – Big Air D, qualificazioni – Livigno Snow Park

