Milano-Cortina l' azzurro Fischnaller bronzo nel singolo maschile

Dominik Fischnaller ha vinto la medaglia di bronzo nel singolo maschile di slittino ai Giochi di Milano Cortina. L'azzurro, già terzo ieri dopo le prime due run, ha confermato il piazzamento sul podio piazzandosi alle spalle dell'austriaco Jonas Mueller, argento, e del tedesco Max Langenhan, oro. Con il bronzo di Fischnaller - già terzo quattro anni fa a Pechino 2022 - l'Italia conquista la diciannovesima medaglia in assoluto nello slittino ai Giochi Olimpici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Atleti italiani alle Olimpiadi Invernali 2026: tutti gli azzurri e le azzurre protagonisti a Milano e CortinaEcco l'elenco con tutti i nomi degli atleti italiani alle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina: saranno 196, suddivisi tra 103 uomini e 93 donne ... vogue.it

Le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in tempo reale #MilanoCortina2026 #Olimpiadi x.com

