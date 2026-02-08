LIVE Slittino Singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Fischnaller ipoteca il bronzo!

La gara di slittino maschile ai Giochi invernali di Milano-Cortina entra nel vivo. Fischnaller si prende un buon vantaggio e si avvicina alla medaglia di bronzo, mentre il lettone pasticcia e perde terreno dopo una manche complicata. La tensione aumenta mentre i concorrenti si sfidano sul tracciato, con le ultime run che potrebbero cambiare tutto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:08 Manche pasticciata per il lettone, che piazza un parziale da 53.208 cedendo quasi due decimi e mezzo all’azzurro. Bronzo ipotecato da Fischnaller. E’ il momento di Leon Felderer. 17:07 Seguiamo ora il lettone Kirsters Aparjods, il più attaccato a Fischnaller dopo due manche. 17:06 52.949 e qualche imperfezione per l’azzurro, che tuttavia migliora i tempi registrati ieri. 2:39.073 per Fischnaller, che resta in scia a Mueller. 17:04 52.837 per un ottimo Jonas Mueller, che cede terreno al mattatore della gara ma piazza la zampata da podio. E’ il momento di Dominik Fischnaller. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina Dominik Fischnaller ha corso le ultime due manche della gara di slittino maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Domani mattina si tengono le prove singolo maschile dello slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

