**Milano-Cortina | La Russa ' delinquenti provano a screditare l' Italia' **
Mentre il mondo ammira la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, in Italia si registrano tentativi di sabotaggio. Gruppi di delinquenti e violenti cercano di bloccare le linee ferroviarie e scendono in piazza per creare disordini. Il ministro La Russa non ha nascosto la sua rabbia: “Delinquenti provano a screditare l’Italia”. La situazione rimane sotto controllo, ma la tensione resta alta.
Roma, 8 feb. (Adnkronos) - “Mentre il mondo rende ancora omaggio all'Italia per la bellissima cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, delinquenti e violenti provano a sabotare linee ferroviarie e scendono in piazza per creare disordini. È totale e ferma la mia condanna per queste azioni che mirano a screditare la Nazione e a portare il Paese nel caos. Rivolgo agli organizzatori e ai volontari che lavorano per dare lustro all'Italia, e alle Forze dell'ordine, sempre in prima linea a tutela dei cittadini, la mia sincera solidarietà e la mia profonda gratitudine”. Lo dichiara il presidente del Senato Ignazio La Russa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
