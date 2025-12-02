Short Track la roulette russa dell’Italia femminile verso Milano Cortina 2026 In sei per cinque posti chi resta fuori?

Non vorremmo essere nei panni di Kenan Gouedec. O meglio, in un certo senso lo si vorrebbe essere, perché il direttore sportivo della squadra italiana di short-track ha disposizione una rosa di atleti e atlete invidiabile per qualità e quantità. Tuttavia, ogni medaglia ha il suo rovescio. Quando si arrivano ad avere problemi di abbondanza si può essere chiamati a scelte tremende. Il contingente massimo dello short-track ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 è di cinque posti per sesso. Il movimento azzurro ha centrato l’obiettivo di conseguirlo nell’arco delle quattro tappe di World Tour disputate fra ottobre e novembre, affiancandosi alle superpotenze Canada, Cina, Sud Corea e Olanda nel novero dei Paesi a pieni posti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Short Track, la roulette russa dell’Italia femminile verso Milano Cortina 2026. In sei per cinque posti, chi resta fuori?

Altre letture consigliate

Come avviene in tutte le stagioni olimpiche, la Coppa del Mondo di short-track, denominata World Tour, ha esaurito il suo cammino con le abituali quattro tappe andate in scena in autunno. L’ambiziosa squadra italiana si è tolta la soddisfazione di raggiungere - facebook.com Vai su Facebook

Finali World Tour (Coppa del Mondo) di SHORT TRACK - Dordrecht (NED) - A conclusione del circuito, con il terzo posto di oggi nei 1000 metri, Pietro Sighel si assicura la classifica finale della distanza. Vai su X

Short Track, la roulette russa dell’Italia femminile verso Milano Cortina 2026. In sei per cinque posti, chi resta fuori? - O meglio, in un certo senso lo si vorrebbe essere, perché il direttore sportivo della squadra italiana di ... Da oasport.it

Scommessa da roulette russa, correre come folli in barchino nel Rio di Cannaregio: presi - Avevano probabilmente fatto una scommessa tipo roulette russa: percorrere con il barchino l'intero rio di Cannaregio ad almeno 30 nodi (quasi 60 chilometri orari, ma potrebbero essere stati ... Lo riporta ilgazzettino.it

Buckshot Roulette, il gioco della roulette russa che spopola su TikTok, Twitch e YouTube - Tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 è apparso un gioco che ora sta spopolando su social e stream ovvero Buckshot Roulette, un titolo dalla grafica senza fronzoli e dallo stile un po' vintage che ... Lo riporta wired.it

Napoli, ragazzo sfida amico alla roulette russa e si spara. Un proiettile si incastra nel cranio ma non entra - Non sempre accade che gli operatori delle forze dell'ordine, intervenuti per un fatto di sangue, restino sconcertati da quanto accaduto: ne vedono tante e ogni giorno. Come scrive fanpage.it