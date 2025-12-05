Milano Cortina cerimonia del braciere | inizia il viaggio della Fiamma Mattarella | L' intera Italia sarà accanto a Milano e Cortina Abbiamo chiesto la tregua
Sergio Mattarella, con la cerimonia del braciere, ha dato il via al viaggio della Fiamma che, a partire dal 6 dicembre, percorrerà 12mila chilometri attraverso 110 province in 63. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
