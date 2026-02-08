Milano-Cortina il giapponese Shinhama spara a zero | Atmosfera spaventosa

Questa mattina, il giapponese Shinhama ha parlato di un’atmosfera “spaventosa” a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi. Le sue parole fanno il paio con le tensioni che si respirano tra gli atleti e gli organizzatori, mentre l’attenzione si concentra sui collegamenti e sulle misure di sicurezza. La cerimonia di apertura si avvicina, e il clima tra le squadre non è dei più sereni.

Milano-Cortina, francesi a parte, è già stata applaudita da mezzo mondo. La cerimonia d'apertura, considerata un sunto del made in Italy, ma soprattutto i collegamenti logistici, le attenzioni per gli atleti, il Villaggio olimpico. Dal cibo alle sistemazioni, camere da letto e materassi in testa, tutto promosso. Ma qualcuno, tra i giovani in gara in queste Olimpiadi invernali, ha storto il naso. Il giapponese Tatsuya Shinhama, una delle punte nipponiche ai Giochi, è uno dei favoriti nel pattinaggio velocità. Alla sua esperienza consecutiva a cinque cerchi (a Pechino 2022 era arrivato ventesimo nei 500 metri), non pare aver apprezzato l'atmosfera italiana.

