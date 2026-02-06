Tatsuya Shinhama ha paura al Villaggio Olimpico di Milano | Atmosfera spaventosa non esco di notte

Tatsuya Shinhama, il pattinatore di velocità giapponese, si sente a disagio nel Villaggio Olimpico di Milano. Ha detto che l’atmosfera è spaventosa e che di notte preferisce restare in camera, evitando di uscire. La sua testimonianza mette in luce un’atmosfera più inquietante che accogliente nel centro olimpico.

