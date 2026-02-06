Tatsuya Shinhama ha paura al Villaggio Olimpico di Milano | Atmosfera spaventosa non esco di notte
Tatsuya Shinhama, il pattinatore di velocità giapponese, si sente a disagio nel Villaggio Olimpico di Milano. Ha detto che l’atmosfera è spaventosa e che di notte preferisce restare in camera, evitando di uscire. La sua testimonianza mette in luce un’atmosfera più inquietante che accogliente nel centro olimpico.
Il pattinatore di velocità giapponese Tatsuya Shinhama ha espresso giudizi non molto lusinghieri sul luogo che ospita il Villaggio Olimpico di Milano: "Di notte non mi va proprio di uscire".🔗 Leggi su Fanpage.it
Epidemia alle Olimpiadi Milano Cortina, inizio choc: di che virus si tratta. Decine di atleti contagiati, paura al villaggio olimpico
Una nuova emergenza mette sotto pressione le Olimpiadi di Milano Cortina.
La visita del capo dello Stato Mattarella al Villaggio Olimpico di Milano
Questa mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il Villaggio Olimpico di Milano, dove ha incontrato le atlete e gli atleti della Nazionale italiana.
