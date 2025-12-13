Milano Cortina 2026 Ducrey Cio in visita all’Ice Park | L’atmosfera olimpica prende forma

Pierre Ducrey, Sport Director del Cio, ha visitato il Milano Ice Park in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Durante la visita, ha osservato le strutture dedicate all’hockey su ghiaccio e al pattinaggio di velocità, sottolineando come l’atmosfera olimpica stia prendendo forma nella città. Un passo importante verso la preparazione dell’evento che si svolgerà tra due anni.

(Adnkronos) – Lo Sport Director del Cio Pierre Ducrey è stato in visita oggi, sabato 13 dicembre, al Milano Ice Park, il cluster milanese del ghiaccio che comprende le strutture dell’hockey su ghiaccio e del pattinaggio di velocità in pista lunga, la Milano Rho Ice Hockey Arena e il Milano Speed Skating Stadium: "È stato . Periodicodaily.com Milano Cortina, la Nhl lancia l'allarme ghiaccio per l'hockey. Ma il Cio rassicura: "E' tutto ok" - Cosi' Andrea Francisi, chief Games operations officer di Milano Cortina, ha replicato alle preoccupazioni della Nhl sulla qualita' del ghiaccio per la pista di hockey. ansa.it

