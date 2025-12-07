Tre fratelli diventano papà nello stesso giorno il record

(Adnkronos) – Tre fratelli diventano padri nello stesso giorno e, in totale, festeggiano la nascita di 4 bambini. Se non è un record, manca poco. La raffica di lieti eventi si è verificata in Israele, nell'ospedale Ma'ayanei Hayeshua di Bnei Brak, a sud di Tel Aviv. La notizia diffusa dai media israeliani viene rilanciata dal . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Contenuti che potrebbero interessarti

La comunità di Alzano Lombardo ha accolto ufficialmente tre nuovi concittadini onorari: i fratelli Carlo, Franco e Piero Polini! https://myvalley.it/2025/12/alzano-i-tre-fratelli-polini-diventano-cittadini-onorari/ #alzanolombardo #cittadinanzaonoraria #fratellipol - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione a Verona, "i Ramponi erano strani, lavoravano solo di notte" | Chi sono i tre fratelli fermati - I tre avevano però sempre sostenuto di non aver mai firmato i documenti per il prestito, e che anzi le ... Da tgcom24.mediaset.it