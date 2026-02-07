Milano Cortina 2026 Dominik Paris Bronzo Olimpico | Il Podio all' Ultima Gara

Domenik Paris sale sul podio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nell’ultima gara della sua carriera, il campione italiano conquista il bronzo nella discesa libera. Parisi si piazza dietro a Franjo von Allmen e Giovanni Franzoni, chiudendo così con una medaglia importante.

Alla sua ultima partecipazione olimpica Dominik Paris riesce finalmente a salire sul podio conquistando il bronzo nella discesa libera di Milano Cortina 2026 alle spalle di Franjo von Allmen e dell'altro azzurro Giovanni Franzoni. Domme chiude con 50 centesimi di ritardo dallo svizzero vincitore in una gara che regala all'Italia una doppietta storica con argento e bronzo nella discesa più attesa dei Giochi

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Questa mattina a Milano Cortina l’Italia ha conquistato due medaglie nella discesa libera maschile.

Dominik Paris, figura di spicco dello sci alpino italiano, ha conquistato numerosi successi tra cui un titolo mondiale e 24 vittorie in Coppa del Mondo.

Dominik Paris, chi è il discesista azzurro bronzo alle Olimpiadi 2026Dominik Paris corona con il bronzo in discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 una carriera straordinaria, che lo pone di diritto tra i più grandi ... lapresse.it

Franzoni e Paris imperiali nella discesa libera: le prime due medaglie dell’Italia sono d’argento e bronzo alle Olimpiadi Milano-CortinaGiovanni Franzoni ha sfiorato l'impresa, ha quasi battutto l’imprendibile Von Allmen. Alla fine è arrivato l'argento alla luce dei 20 centesimi di ritardo rispetto allo svizzero. Ma è una medaglia ... corrieredellosport.it

