Milano Cortina 2026 Dominik Paris Bronzo Olimpico | Il Podio all' Ultima Gara
Domenik Paris sale sul podio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nell’ultima gara della sua carriera, il campione italiano conquista il bronzo nella discesa libera. Parisi si piazza dietro a Franjo von Allmen e Giovanni Franzoni, chiudendo così con una medaglia importante.
Alla sua ultima partecipazione olimpica Dominik Paris riesce finalmente a salire sul podio conquistando il bronzo nella discesa libera di Milano Cortina 2026 alle spalle di Franjo von Allmen e dell'altro azzurro Giovanni Franzoni. Domme chiude con 50 centesimi di ritardo dallo svizzero vincitore in una gara che regala all'Italia una doppietta storica con argento e bronzo nella discesa più attesa dei Giochi
