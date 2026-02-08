Lucia Dalmasso, con una prova solida nello slalom parallelo gigante donne di snowboard a Livigno, conquista il podio olimpico per l’Italia. La gara si conclude con la bellunese che supera Elisa Caffont per il terzo posto, riportando l’Italia nello scenario delle medaglie olimpiche nel gigante parallelo.

LIVIGNO - Lucia Dalmasso riporta l'Italia sul podio olimpico del gigante parallelo: la tavola azzurra torna nell'Olimpo dello snowboard e lo fa a Livigno, con Dalmasso che precede nella sfida per la terza piazza l'altra bellunese Elisa Caffont. Un duello tutto azzurro che regala alla ventottenne di Falcade la prima medaglia della carriera. Il titolo olimpico di Milano Cortina va alla ceca Zuzana Maderova che supera in finale l'austriaca Sabine Payer. Si ferma invece nei quarti di finale il cammino azzurro nella prova maschile. I dominatori della stagione di Coppa del Mondo devono cedere il passo, con Aaron March e Maurizio Bormolini out negli ottavi, rispettivamente contro Mastnak e Karl, mentre Roland Fischnaller esce nei quarti contro Kim e Felicetti cede nei confronti dello stesso Mastnak. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Dalmasso bronzo nello slalom parallelo gigante donne di Snowboard

Approfondimenti su Dalmasso Il Bronzo

Dalmasso ha vinto la medaglia di bronzo nel gigante parallelo dello snowboard, portando a casa una soddisfazione per gli italiani.

Lucia Dalmasso conquista il bronzo nel gigante parallelo femminile di snowboard.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Dalmasso Il Bronzo

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati oggi: Goggia e Dalmasso bronzo. Argento staffetta biathlon; Libera femminile, Goggia terza. Snowboard, bronzo per la bellunese Dalmasso. Staffetta mista del biathlon d’argento | LA DIRETTA; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris - Milano Cortina 2026: l’Italia si gioca il podio. Riflettori su Goggia, Vittozzi e il ghiaccio del curling; Altra medaglia per l’Italia: Lucia Dalmasso bronzo nello snowboard.

Dalmasso, è bronzo alle Olimpiadi nello slalom gigante snowboard! Altra medaglia per l'ItaliaRoland Fischnalller e Maurizio Bormolini sono stati eliminati nei quarti del gigante parallelo maschile ai Giochi di Milano Cortina. Per il Dream Team azzurro dominatore al maschile della stagione, ne ... tuttosport.com

Lucia Dalmasso ha vinto la medaglia di bronzo nello slalom gigante parallelo dello snowboardLucia Dalmasso, 28enne italiana di Feltre, ha vinto la medaglia di bronzo nello slalom gigante parallelo, una specialità dello snowboard in cui le atlete scendono lungo un tracciato con le porte, un p ... ilpost.it

BRAVISSIMA LUCIA! È BRONZO! Lucia Dalmasso cede all'emozione dopo aver battuto l'altra italiana Elisa Caffont nella finalina dello slalom parallelo di snowboard: la sua medaglia di bronzo è la quinta per l'Italia nelle Olimpiadi di Milano Cortina. facebook

Milano-Cortina 2026, Lucia Dalmasso regala all'Italia un bronzo formidabile nello snowboard ift.tt/c5BDU9K x.com