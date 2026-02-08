Milano Cortina chi è Davide Ghiotto | recordman azzurro del pattinaggio di velocità

Davide Ghiotto si prepara per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. È il recordman azzurro del pattinaggio di velocità, conosciuto per aver fatto la strada dai primi pattini con le rotelle fino alla passione per il ghiaccio. La sua storia si intreccia con quella di Francesca Lollobrigida, anche lei campionessa e oro nelle gare di velocità. Ora Ghiotto si allena duramente, pronto a portare l’Italia sul podio.

(Adnkronos) – I primi pattini avevano le rotelle, poi la conversione al ghiaccio. Un amore che, proprio come la compagna di squadra Francesca Lollobrigida, oro nei 3.000 metri, nasce guardando le Olimpiadi di Torino 2006. Vent'anni dopo, con i Giochi invernali nuovamente in Italia, Davide Ghiotto è una delle punte di diamante della squadra azzurra del pattinaggio di velocità. Tre volte campione del mondo e bronzo olimpico a Pechino 2022 sui 10.000 metri, sulla distanza più lunga detiene anche il primato di 12:25.692, fatto segnare in Coppa del Mondo a Calgary nel gennaio 2025. Per il campione di Altavilla Vicentina l'anno pre-olimpico, iniziato con il record del mondo sui 10.

Questa mattina al Milano Speed Skating Stadium di Rho, sono partite le gare di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina.

L’Italia punta in alto a Pechino con i suoi pattinatori di velocità.

