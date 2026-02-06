Questa mattina al Milano Speed Skating Stadium di Rho, sono partite le gare di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina. Tra i protagonisti, ci sono la campionessa azzurra Lollobrigida e Ghiotto, che si sono presentati in pista per la prima prova sui 3.000 metri femminili. La competizione è iniziata con entusiasmo, con gli atleti che cercano di conquistare il primo podio olimpico.

Con i 3mila metri femminili, sabato 7 febbraio, al Milano Speed Skating Stadium di Rho, prendono il via le gare di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina. L’Italia schiera una squadra competitiva guidata da due punte di diamante: Davide Ghiotto e Francesca Lollobrigida, entrambi già a medaglia a Pechino 2022. Lollobrigida a caccia di medaglie alle Olimpiadi 2026. Proprio Lollobrigida sarà la prima a scendere in pista sabato nei 3mila metri, specialità in cui ha conquistato l’argento ai Giochi olimpici in Cina. La 34enne di Frascati, inoltre, è l’ attuale campionessa del mondo dei 5mila, gara in cui è tra le favorite anche se dovrà vedersela con la norvegese Ragne Wiklund, la coppia olandese formata da Joy Beune e Merel Conijn e la canadese Valerie Maltais (che cercherà anche di aiutare il suo Paese a difendere il titolo olimpico nell’inseguimento a squadre). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, chi sono Lollobrigida e Ghiotto: campioni azzurri di pattinaggio di velocità

