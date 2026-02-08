Milano-Cortina | Casellati ' attacco allo Stato chi ama proprio Paese non si comporta così'
La presidente del Senato Casellati dice che gli atti violenti contro le Olimpiadi non sono proteste politiche, ma un vero e proprio attacco allo Stato. La sua voce si aggiunge alle condanne di chi minaccia le manifestazioni sportive che dovrebbero unire il Paese.
Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "I sabotaggi ferroviari e le azioni violente contro le Olimpiadi non sono contestazioni politiche. Sono il frutto di un atteggiamento anti-italiano e antidemocratico. Chi ama il proprio Paese non si comporta così, soprattutto mentre il mondo guarda all'Italia e alla capacità che ha dimostrato nell'organizzare queste Olimpiadi". Lo dichiara il ministro delle Riforme Istituzionali e della Semplificazione Normativa Elisabetta Casellati "Quanto accaduto a Milano, Bologna e Pesaro non è dissenso: è un attacco allo Stato, alla sicurezza dei cittadini e alla legalità. Chi taglia cavi ferroviari, blocca infrastrutture e usa la violenza non manifesta: delinque e basta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
