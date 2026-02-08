La presidente del Senato Casellati dice che gli atti violenti contro le Olimpiadi non sono proteste politiche, ma un vero e proprio attacco allo Stato. La sua voce si aggiunge alle condanne di chi minaccia le manifestazioni sportive che dovrebbero unire il Paese.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "I sabotaggi ferroviari e le azioni violente contro le Olimpiadi non sono contestazioni politiche. Sono il frutto di un atteggiamento anti-italiano e antidemocratico. Chi ama il proprio Paese non si comporta così, soprattutto mentre il mondo guarda all'Italia e alla capacità che ha dimostrato nell'organizzare queste Olimpiadi". Lo dichiara il ministro delle Riforme Istituzionali e della Semplificazione Normativa Elisabetta Casellati "Quanto accaduto a Milano, Bologna e Pesaro non è dissenso: è un attacco allo Stato, alla sicurezza dei cittadini e alla legalità. Chi taglia cavi ferroviari, blocca infrastrutture e usa la violenza non manifesta: delinque e basta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina: Casellati, 'attacco allo Stato, chi ama proprio Paese non si comporta così'

Cortina d'Ampezzo si prepara ad accogliere i capi di Stato e i reali per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

