Cortina d’Ampezzo si prepara ad accogliere i capi di Stato e i reali per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La città si è messa in moto nelle ultime settimane, con lavori e allestimenti per mettere in sicurezza le strutture e garantire un’accoglienza all’altezza dell’evento. Ora, tutto è pronto per vivere un momento che potrebbe restare nella storia della località e dello sport italiano.

Il 6 febbraio si terrà la cerimonia di apertura allo Stadio San Siro di Milano, con la presenza di capi di Stato, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, turisti provenienti da tutto il mondo e gli atleti e i team dei circa 93 Paesi partecipanti. Oltre 3.500 gare metteranno in palio 195 medaglie in 16 discipline olimpiche. Ma mentre l’attenzione è tutta sugli eventi e le presenze illustri, la domanda resta: come si sta preparando Cortina ad accogliere questa straordinaria occasione? Alla vigilia dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, Cortina d’Ampezzo affronta una stagione invernale destinata a entrare nella storia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026: come si è preparata Cortina ad accogliere reali e capi di Stato

