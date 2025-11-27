Un piano che ha uno scopo preciso ma che comporta innumerevoli questioni etiche E che di sicuro lascia tanta amarezza in chi ama questi stupendi felini
L a Nuova Zelanda sta puntando a eliminare i gatti randagi e selvatici entro il 2050, come parte del piano Predator Free 2050, una strategia volta a proteggere le specie autoctone del Paese. Questo piano, che ha già suscitato ampie discussioni, ha come obiettivo principale il recupero della biodiversità, minacciata da predatori come gatti, ratti e opossum. Sebbene l'idea sia sostenuta da numerosi esperti, la decisione non manca di sollevare preoccupazioni, soprattutto per l'uso di metodi drastici per l'eliminazione dei felini. Il vero e falso sui gatti. I gatti selvatici sono predatori, «assassini a sangue freddo».
