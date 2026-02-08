Milano Cortina Casa Italia in festa per Dalmasso | Piango da oggi pomeriggio

Questa mattina a Milano si è tenuta una cerimonia speciale per celebrare Dalmasso, che ha ricevuto un grande riconoscimento. La festa, con musica e allegria, ha coinvolto amici e supporter, tutti felici per questo momento importante. Dalmasso ha ringraziato tutti con emozione, mentre i presenti hanno applaudito e condiviso il momento di festa.

(Adnkronos) – 'We gave a party for the gods and the gods all came'. 'Abbiamo organizzato una festa per gli dei. E gli dei sono venuti tutti'. Magia delle Olimpiadi. A Livigno, Casa Italia accoglie così Lucia Dalmasso, bronzo nello snowboard a Milano Cortina 2026, specialità slalom gigante parallelo. Con una scritta che dice già.

