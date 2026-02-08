Milano-Cortina | Calenda ' violenze demenziali oltre che criminali'

Calenda condanna duramente le violenze e i sabotaggi che hanno preso di mira le Olimpiadi invernali. In un messaggio chiaro, l’ex ministro definisce gli atti come “demenziali e criminali”. Le scene di tensione e i danni alle strutture sono stati documentati nelle ultime settimane, suscitando reazioni di sdegno da parte di politici e cittadini. La sicurezza e il rispetto per la manifestazione devono tornare al centro dell’attenzione, insiste Calenda.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Gli atti di sabotaggio e le violenze urbane contro le Olimpiadi invernali sono demenziali oltre che criminali. Gli autori vanno assicurati alla giustizia rapidamente". Così Carlo Calenda di Azione.

