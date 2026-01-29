Calenda attacca duramente l’Ice, paragonandola alle SS. Il leader politico dice che sono delinquenti assassini e che non vogliono in Italia. La sua frase suscita polemiche e fa discutere sul ruolo della sicurezza durante le Olimpiadi invernali.

“Se condivido l’idea che l’Ice non sia come le SS? No, per me invece sono le SS, nel senso che sono dei delinquenti assassini, privi di training sufficiente per svolgere un lavoro delicatissimo”. Così Carlo Calenda, a margine di un evento in Senato, commentando le dichiarazioni del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. “Non le vorrei vedere sul suolo italiano – aggiunge il leader di Azione – e ritengo anche che, siccome noi siamo un paese in cui c’è un governo fortemente sovranista, che tiene alla dignità nazionale, dovrebbero fare lo sforzo di dire una volta no a Trump. Se provano a dire questa cosa, ‘no’, può essere scoprano un mondo nuovo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, Calenda: "Ice? Come le SS, assassini che non voglio in Italia"

Calenda attacca duramente gli agenti Ice, paragonandoli alle SS.

Si scaldano gli animi tra Carlo Calenda e le forze dell’immigrazione.

Milano-Cortina 2026, Calenda: «Ice Come le SS, assassini che non voglio in Italia»

