Il ministro Calenda ha espresso fermezza riguardo alla presenza dell'Ice in Italia, definendola una milizia impreparata, violenta e fuori controllo. La sua posizione sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nel contesto delle attività internazionali, senza tollerare comportamenti che possano mettere in pericolo la stabilità del paese.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "L'Ice non deve mettere piede in Italia. Si tratta di una milizia impreparata violenta e fuori controllo. I servizi di sicurezza tradizionali americani hanno sempre protetto molto bene le personalità politiche Usa in visita". Lo scrive Carlo Calenda sui social.

© Iltempo.it - Milano-Cortina: Calenda, 'Ice non deve mettere piede in Italia'

Il leader di Sinistra Italiana, Fratoianni, ha espresso netta opposizione alla presenza di gruppi armati come quelli associati a Trump in Italia.

Il ministro Piantedosi ha dichiarato che, al momento, non ci sono piani ufficiali per portare ghiaccio in Italia in vista di Milano-Cortina 2026.

