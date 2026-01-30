La discesa femminile a Crans Montana si trasmette in diretta, ma è subito dramma. Lindsey Vonn scivola sulle prime curve, fa un 360° e finisce dritta nelle reti. La discesa si ferma, e si sentono le urla di dolore della campionessa americana. I soccorsi sono già sul posto, mentre gli spettatori restano con il fiato sospeso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.29: Vonn scivola sulla curva in alto verso destra, fa un 360° e poi finisce dritta nelle reti. Non è escluso un grave infortunio. Sono scese in sei, tre sono cadute rovinosamente 10.28: Brutta caduta anche per Lindsey Vonn che è impigliata nelle reti e sembra gridare di dolore 10.27: Va dietro, perdendo nel finale la svizzera Suter, inevitabilmente prudente nel finale, è seconda con 28 centesimi di ritardo. Ora Vonn 10.27: Suter ha un decimo di vantaggio all’intermedio 10.26: Va nettamente in testa la statunitense Wyles che perde qualcosa nel finale ed è prima con 65 centesimi di vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA: brutta caduta e urla di dolore per Lindsey Vonn

Questa mattina a Crans-Montana le atlete dello sci alpino sono scese in pista per la discesa femminile.

