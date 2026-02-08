Milano Cortina 2026 Sofia Goggia di bronzo | terzo podio olimpico consecutivo nella discesa

La discesa femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026 si conclude con un podio tutto italiano. Sofia Goggia conquista il bronzo, portando a casa il suo terzo successo consecutivo in una discesa olimpica. La campionessa di Brescia si aggiudica così la prima medaglia per l’Italia in questa edizione, dimostrando ancora una volta di essere tra le migliori al mondo in questa specialità.

La discesa femminile dei Giochi di Milano Cortina 2026 regala all’Italia la prima medaglia di giornata grazie a Sofia Goggia, terza al traguardo. Oro alla statunitense Breezy Johnson davanti alla tedesca Emma Aicher. Brignone chiude decima e annuncia la rinuncia alla combinata a squadre. Gara segnata anche dalla caduta di Lindsey Vonn. Sofia Goggia è ancora sul podio olimpico. La campionessa azzurra conquista la medaglia di bronzo nella discesa femminile ai Milano Cortina 2026, centrando un risultato che entra di diritto nella storia dello sci alpino italiano: tre podi consecutivi nella discesa olimpica, un primato mai riuscito prima a nessuna atleta.🔗 Leggi su Sportface.it

Sofia Goggia torna a emozionare gli italiani, otto anni dopo il suo oro a Pyeongchang.

Questa mattina a Cortina si svolge la discesa femminile di sci alpino, ultima prova prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Era una stella attesa di Milano-Cortina. Tornata a correre a 40 anni a 5 dal ritiro ufficiale del 2019, con una protesi al ginocchio destro, solo per queste Olimpiadi. Aveva riportato la rottura del crociato sinistro a Crans-Montana, ma è voluta comunque esserci. L facebook

