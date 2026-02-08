Oggi a Milano Cortina si svolge la discesa libera femminile, uno degli eventi più attesi della stagione. Sofia Goggia punta al podio, cercando di ripetere il successo di otto anni fa a Pyeongchang. La sfida è aperta anche a Federica Brignone, che ha già dato la sua disponibilità a partecipare. Tra le favorite ci sono anche Vonn, ormai lontana dalle competizioni, e le giovani promesse che vogliono farsi strada. La giornata promette emozioni intense sulle piste di Cortina.

Sofia Goggia sogna di ripetersi, otto anni dopo l'oro di Pyeongchang e a quattro dall'argento di Pechino. Federica Brignone si rimette dietro al cancelletto di una discesa per la prima volta dall'infortunio. Nicol Delago cerca di bissare il colpaccio di Tarvisio e pareggiare il conto di medaglie con la sorella Nadia, che la guarderà all'arrivo. E Laura Pirovano si gode la prima Olimpiade, tentando di debuttare sul podio dopo una sfilza di quarti posti-beffa in Coppa del mondo. Sono loro le quattro azzurre della discesa che andranno all'attacco dell'Olimpia delle Tofane, meno di 98 secondi per coprire oltre 2,5 chilometri con un dislivello di 760 metri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Milano Cortina: Brignone dice sì, sfida Goggia-Vonn: è il giorno della discesa libera

La discesa femminile di Cortina d’Ampezzo, valida per le Olimpiadi 2026, si è disputata sotto gli occhi di una folla di appassionati.

Breezy Johnson ha ottenuto il miglior tempo nell’ultima prova di discesa a Cortina, confermando di essere una delle favorite per la gara olimpica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Milano Cortina: Brignone dice sì alla libera, sfida Goggia-Vonn

Milano Cortina 2026, le gare di oggi: da Goggia e Brignone allo snowboard, dove vedere gli azzurriDove vedere le gare di oggi a Milano Cortina? Le gare saranno visibili su Rai 2 Hd (9-13, 13.15-20.30, 21-23) e Rai Sport Hd (13-13.30, 14.05-15.40, 20.30-21.05). In streaming, competizioni ... adnkronos.com

il mattino di Padova. . Oggi è il grande giorno della discesa libera femminile dei Giochi Milano Cortina 2026! Sul l’Olympia delle Tofane andrà in scena la gara che vedrà protagoniste le nostre Sofia Goggia e Federica Brignone, oltre a tutto il team Italia. C’è sol facebook

