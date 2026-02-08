Diretta sci alpino | discesa femminile Cortina 2026 Brignone con pettorale basso Goggia dopo Vonn

La discesa femminile di Cortina d’Ampezzo, valida per le Olimpiadi 2026, si è disputata sotto gli occhi di una folla di appassionati. Federica Brignone, con il pettorale basso, ha affrontato la pista con determinazione, cercando di mettere in difficoltà le avversarie. Dopo aver visto la leggenda Lindsey Vonn, ora le atlete cercano di lasciare il segno in questa gara che mette in mostra velocità e tecnica. La giornata si è conclusa con emozioni e sorprese, mentre gli spettatori si god

Una cornice olimpica che mette al centro la velocità e la tecnica delle atlete: Cortina d'Ampezzo 2026 ospita la discesa femminile in programma come parte della rassegna olimpica. L'evento si accende con l'ingresso in scena delle atlete al cancello di partenza, previsto per le 11.30, accompagnato dalla possibilità di seguire la cronaca in tempo reale dalle 11.00 circa. La startlist comprende 36 atlete provenienti da 17 paesi, pronte a sfidare le variabili del tracciato alpino con determinazione e velocità incisiva. Allo start saranno presenti partecipanti di livello internazionale, con la squadra italiana che schiera quattro azzurre tra le favorite per la classifica finale.

