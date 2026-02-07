Johnson svetta nell’ultima prova di discesa a Cortina Goggia sbaglia ma è veloce bene Vonn e Brignone

7 feb 2026

Breezy Johnson ha ottenuto il miglior tempo nell’ultima prova di discesa a Cortina, confermando di essere una delle favorite per la gara olimpica. Goggia ha sbagliato qualche curva, ma è stata comunque veloce. Bene anche Vonn e Brignone, che si sono fatte vedere tra le prime posizioni.

Breezy Johnson si conferma estremamente competitiva sull’Olympia delle Tofane e firma il miglior tempo nella seconda e ultima prova di discesa ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La velocista statunitense ha fermato il cronometro in 1:37.91, abbassando di un secondo il limite fissato da Jacqueline Wiles (oggi lontanissima per un grave errore) nel training ufficiale di ieri e avanzando la sua candidatura per un ruolo da protagonista verso la gara di domani. Seconda posizione a 21 centesimi dalla vetta per la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, spingendo a tutta fino in fondo e guadagnando su tutte nell’ultimo settore, ma ad impressionare maggiormente è stato il terzo posto di Lindsey Vonn a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

