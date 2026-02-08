Milano Cortina | Brignone dice sì sfida Goggia-Vonn E' il giorno della discesa libera azzurre all' attacco dell' Olimpia delle Tofane

Questa mattina si corre la discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina. Sofia Goggia punta a ripetersi dopo il successo di Pyeongchang, mentre Federica Brignone annuncia la sua presenza e sfida le rivali Goggia e Vonn. Le azzurre si preparano a dare il massimo sulle Tofane, sulla pista che promette emozioni e adrenalina.

Sofia Goggia sogna di ripetersi, otto anni dopo l'oro di Pyeongchang e a quattro dall'argento di Pechino. Federica Brignone si rimette dietro al cancelletto di una discesa per la prima volta dall'infortunio. Nicol Delago cerca di bissare il colpaccio di Tarvisio e pareggiare il conto di medaglie con la sorella Nadia, che la guarderà all'arrivo. E Laura Pirovano si gode la prima Olimpiade, tentando di debuttare sul podio dopo una sfilza di quarti posti-beffa in Coppa del mondo. Sono loro le quattro azzurre della discesa che andranno all'attacco dell'Olimpia delle Tofane, meno di 98 secondi per coprire oltre 2,5 chilometri con un dislivello di 760 metri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Oggi a Milano Cortina si svolge la discesa libera femminile, uno degli eventi più attesi della stagione.

Questa mattina si è svolta la prima prova della discesa femminile a Cortina, valida per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

