Un commento di Hannoun, Bignami e altri esponenti politici ha suscitato polemiche. In un video condiviso online, Hannoun si autodefinisce amico di Hamas, attirando critiche per le sue dichiarazioni. La discussione riguarda le posizioni di alcuni rappresentanti politici e il loro rapporto con temi delicati come il terrorismo. La vicenda sottolinea l’importanza di un confronto serio e responsabile nel panorama politico italiano.

“Io sono simpatizzante di Hamas”. “Quello che avete sentito è Mohammad Hannoun che si autodefinisce un amico di Hamas; a casa mia chi è amico dei terroristi è lui stesso un terrorista, o ci assomiglia molto. Questa persona in questi anni ha raccolto milioni e milioni di euro e invece di destinarli alla popolazione di Gaza ha dato, così dice la Guardia di Finanza, il 71 per cento di quelle risorse ad Hamas”. Inizia così il post di Galeazzo Bignami su Fb nel quale incorpora proprio all’inizio un audio e un frame che dovrebbe dare inorridire Conte, Schlein, tutta la sinistra al solo ascoltarlo. Invece dal giorno dell’arresto sono stati tutti e due presi da un attacco di afasia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Hannoun, Bignami: “Schlein e Conte fanno come le tre scimmiette”. E posta il video della vergogna (video)

