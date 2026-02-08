La sindaca di Torino, Chiara Appendino, critica duramente il governo Meloni dopo gli scontri di ieri a Milano. In un messaggio diretto, si rivolge a Giorgia Meloni e definisce il governo come il primo nemico dell’Italia. Appendino sottolinea che le immagini di violenza sono inaccettabili e chiede risposte concrete. La tensione tra le istituzioni si fa sempre più evidente.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Cara Giorgia Meloni, partiamo dai fatti: le immagini degli scontri di ieri a Milano sono inaccettabili. Chi usa la violenza passa sempre dalla parte del torto e fa il miglior regalo possibile alla tua propaganda, che nell'allarmismo ci sguazza. Ma è ora di smetterla con il vittimismo e di mettere in campo proposte serie. Cosa farete oggi, tirerete fuori un nuovo decreto spot?". Così sui social la deputata M5S Chiara Appendino. "Ormai lo conosciamo bene il vostro metodo: prima lasciate che accada il caos per la vostra incapacità di prevenire, poi, per coprire il disastro, reagite con il solito decreto emergenziale ed emotivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina: Appendino, 'governo Meloni primo nemico Italia'

Approfondimenti su Milano Cortina Appendino

La presenza degli agenti ICE in Italia per le Olimpiadi di Milano e Cortina scatena nuove polemiche.

Ieri a Milano si sono verificati scontri durante una manifestazione contro i Giochi Olimpici.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina Appendino

Argomenti discussi: Olimpiadi invernali 2026, l'orgoglioso rimpianto del Movimento 5 stelle; Chiara Appendino e l'orgoglio per le Olimpiadi mancate: Giusto non ingabbiare Torino tra costi e disastri ambientali. Ma è andata davvero così?; Poliziotto aggredito a Torino, Appendino contro Piantedosi: Ho immaginato colleghi di destra che sorridevano.

**Milano-Cortina: Pd, 'governo ha fallito su sicurezza, no lezioni'**Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Chi governa non può limitarsi a chiedere dichiarazioni agli altri: deve garantire risultati. Sul piano sociale questo ... iltempo.it

Il presidente Sergio Mattarella ha aperto ufficialmente Milano-Cortina 2026Con la solenne e celebrativa formula il Presidente della Repubblica ha dato il via ai Giochi invernali. Accesi per la prima volta nella storia due bracieri ... rainews.it

ULTIM'ORA MILANO-CORTINA 2026 Curling, doppio misto: Italia-Repubblica Ceca 8-2 Per Costantini-Mosaner 5 vittorie e 2 sconfitte #SkySport #MilanoCortina2026 x.com

A Bormio si parla di sport e prodotti locali in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 facebook