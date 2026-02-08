Ieri a Milano si sono verificati scontri durante una manifestazione contro i Giochi Olimpici. La premier Meloni ha commentato sui social, definendo i manifestanti nemici dell’Italia. L’intera giornata è stata segnata da tensioni tra polizia e gruppi di protesta, con cariche e momenti di tensione nelle strade vicino al Villaggio Olimpico. La situazione resta calda e si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

«Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell'Italia e degli italiani, che manifestano «contro le Olimpiadi», facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell'ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Meloni e gli scontri di ieri a Milano: "Chi manifesta contro i Giochi è nemico dell'Italia"

