agenti ice in italia per le olimpiadi 2026 a milano e cortina ranucci e travaglio attaccano il governo meloni

La presenza degli agenti ICE in Italia per le Olimpiadi di Milano e Cortina scatena nuove polemiche. Marco Travaglio e Ranucci criticano duramente il Governo Meloni, accusandolo di aver sottovalutato i rischi e di aver gestito male la questione. La situazione si fa sempre più tesa, con le opposizioni che chiedono chiarimenti e il Governo che difende la scelta di rafforzare i controlli.

La notizia dell’arrivo degli agenti dell’Ice in Italia per le Olimpiadi 2026 di Milano Cortina ha scatenato numerose polemiche nel nostro Paese. Sia il conduttore di Report Sigfrido Ranucci che il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio hanno lanciato un attacco al Governo Meloni. L'attacco di Travaglio al Governo Meloni sugli agenti Ice in Italia L'attacco di Ranucci sugli agenti Ice in Italia Cosa faranno gli agenti Ice in Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina L’attacco di Travaglio al Governo Meloni sugli agenti Ice in Italia Il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, ospite della trasmissione Otto e mezzo su La7, ha dichiarato che è stato il suo giornale a dare al ministro dell’Interno Piantedosi la notizia dell’arrivo degli agenti dell’Ice in Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Marco Travaglio critica il governo italiano e il ministro Piantedosi, definendoli imbarazzanti di fronte alla crisi del ghiaccio in Italia.

L’arrivo degli agenti Ice in Italia, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, solleva diverse considerazioni.

