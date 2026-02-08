Milano Cortina 2026 quali sono le specialità del pattinaggio di figura

La competizione di pattinaggio di figura ai Giochi di Milano-Cortina 2026 si prepara a portare in pista atleti da tutto il mondo. Venerdì sono iniziate le prime prove: il programma corto e libero, insieme alle gare di danza ritmica e danza libera, sono ormai alle porte. Le squadre si allenano intensamente, pronti a sfidarsi sul ghiaccio per conquistare medaglie e record. La tensione cresce mentre gli spettatori aspettano di vedere esibizioni che promettono emozioni forti.

Programma corto e libero, danza ritmica e danza libera: come funzionano le gare di pattinaggio di figura ai Giochi.

