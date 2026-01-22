Il pattinaggio non artistico in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | ecco tutte le specialità

Il pattinaggio in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 comprende discipline come il pattinaggio di velocità e lo short track. Questi sport, tra i più seguiti, offrono opportunità di medaglie per l’Italia e rappresentano un elemento importante del programma olimpico. In questa introduzione, verranno illustrate le specialità e le caratteristiche principali di queste discipline, offrendo una panoramica chiara e precisa per gli appassionati e gli spettatori.

Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina altri due sport sui pattini promettono di dare spettacolo e, grazie all'elevata qualità degli atleti azzurri, di portare all'Italia ben più di una medaglia: parliamo del pattinaggio di velocità e dello Short Truck. Programma gare Milano Cortina 2026 Le gare di pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026 si articoleranno in 14 eventi (maschili e femminili), che si svolgeranno tutte al Milano Speed Skating Stadium dal 7 al 21 febbraio 2026. Questo il programma completo 7 febbraio - 16:00: 3000 m donne 8 febbraio - 16:00: 5000 m uomini 11 febbraio - 18:30: 1000 m uomini 12 febbraio - 16:30: 5000 m donne 13 febbraio - 16:00: 10000 m uomini 14 febbraio

