Milano Cortina 2026 Lollobrigida d’oro nel pattinaggio di velocità | Volevo smettere ma sono una combattente

Francesca Lollobrigida ha vinto una medaglia d’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026. La pattinatrice di 35 anni di Frascati ha conquistato il primo posto nei 3000 metri, battendo il record olimpico. La vittoria arriva nel giorno del suo compleanno e con un messaggio forte: volevo smettere, ma sono una combattente.

Milano – Medaglia d'oro da mamma alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Francesca Lollobrigida si regala un compleanno speciale ai Giochi, con il trionfo nei 3000 metri del pattinaggio velocità: trionfo e record olimpico (leggi qui), la 35enne atleta di Frascati si regala il massimo. Impossibile chiedere di più. Lollobrigida vince e festeggia avvolgendo il figlio Tommaso, nato a maggio 2023, nel tricolore. Un exploit da mamma, oltre ogni aspettativa. "Milano Cortina per me era un modo per mostrare alla gente che si può essere mamme e tornare più forti di prima: ho vinto una medaglia d'oro dopo essere diventata mamma quindi fare qualcosa del genere è possibile", dice.

