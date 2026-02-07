Lollobrigida d’oro! Record olimpico nel pattinaggio di velocità | l’Italia trionfa a Milano-Cortina 2026

Francesca Lollobrigida ha scritto una pagina di storia al pattinaggio di velocità. A Milano-Cortina 2026, la pattinatrice italiana ha battuto il record olimpico, portando a casa il primo oro femminile per il nostro paese in questa disciplina. La gara è stata emozionante e ha visto la 35enne trionfare davanti al pubblico, regalando una medaglia che resterà nella memoria degli appassionati italiani.

Francesca Lollobrigida, 35 anni, ha infranto il record olimpico e regalato all’Italia il primo oro nella storia del pattinaggio di velocità femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La campionessa romana ha dominato la gara dei 3.000 metri con un tempo di 3’54”28, superando la norvegese Ragne Wiklund di 2”26 e la canadese Valerie Maltais di 2”65. Una vittoria che risuona particolarmente forte per il suo significato storico e per la straordinaria resilienza dell’atleta, tornata alle competizioni dopo la maternità. La scena si è svolta sul ghiaccio di Milano, dove la tensione era altissima.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Lollobrigida oro

La giovane pattinatrice Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro olimpico nel pattinaggio velocità a Milano-Cortina 2026.

La prima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina arriva grazie a Francesca Lollobrigida.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lollobrigida oro

Argomenti discussi: Milano Cortina: Lollobrigida immensa nei 3.000 metri pattinaggio di velocità, record olimpico e primo oro - Sport; Milano Cortina 2026, pattinaggio Oro Lollobrigida. Discesa libera: Franzoni argento e Paris bronzo - Le gare; Lollobrigida: 'Un anno per migliorare la Pac, l'accordo Ue-India parla molto italiano'; Le possibili medaglie Olimpiche dell'Italia di sabato 7 febbraio.

Magica Lollobrigida, oro e record olimpico nei 3000m di pattinaggio alle Olimpiadi invernali!L'atleta azzurra protagonista di una gara storica, la migliore della sua carriera nel giorno del suo 35esimo compleanno. Tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Italia, è oro alle Olimpiadi! Lollobrigida immensa, è trionfo nei 3000 e record olimpicoDopo la medaglia d'oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità, Francesca Lollobrigida festeggia il trionfo olimpico tenendo in braccio il figlio Tommaso, nato nel maggio del 2023, e con un tricolore ... tuttosport.com

ULTIM'ORA MILANO-CORTINA Snowboard, big air uomini, Ian Matteoli 5° Oro Kimura (Giappone), argento Kimata (Giappone), bronzo Su (Cina) #SkySport #MilanoCortina2026 x.com

Local Team. . Scontri tra antagonisti e polizia sono scoppiati al Corvetto durante un corteo di protesta contro le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. facebook