Lollobrigida d’oro nel pattinaggio velocità | record olimpico e trionfo italiano a Milano Cortina 2026

Francesca Lollobrigida ha scritto una pagina di storia nel pattinaggio velocità. A Milano Cortina 2026, l’atleta italiana ha conquistato il primo oro olimpico per il paese, battendo il record olimpico e portando a casa una medaglia che tutti aspettavano. La sua gara è stata un crescendo di emozioni, con un tempo che nessuno aveva ancora superato. Ora, l’Italia può festeggiare un risultato che resterà nella memoria.

Francesca Lollobrigida ha infranto il ghiaccio olimpico, regalando all'Italia la sua prima medaglia d'oro a Milano Cortina 2026. La 35enne pattinatrice romana ha dominato la prova dei 3000 metri di pattinaggio di velocità, stabilendo un nuovo record olimpico con un tempo di 3.54.28. Un trionfo che ha il sapore della consacrazione per l'atleta laziale, già autrice di due podi ai Giochi di Pechino 2022, e che arriva nel giorno del suo 35° compleanno, rendendo la celebrazione indimenticabile. La pista di Rho Fiera è stata teatro di una performance straordinaria, un crescendo di determinazione che ha permesso a Lollobrigida di superare le avversarie e di imprimere un marchio indelebile nella storia del pattinaggio italiano.

