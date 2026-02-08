Milano Cortina 2026 Italia da magia | Lorello e Fischnaller di bronzo nel pattinaggio di velocità e slittino

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 regalano all’Italia un pomeriggio ricco di medaglie. Lorello nel pattinaggio di velocità e Fischnaller nello slittino conquistano il bronzo, portando entusiasmo e soddisfazione tra gli sportivi italiani. La gara si è accesa già nel primo pomeriggio, e le medaglie sono arrivate rapide, confermando la buona forma degli atleti italiani. Ora l’Italia guarda avanti, sperando in altri successi nelle prossime gare.

MilanoCortina – E’ stato uno scoppiettante pomeriggio di medaglie per l’Italia Team alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli Azzurri hanno conquistato due allori e nel giro di poche ore. Nel pattinaggio di velocità, Riccardo Lorello ha messo al collo uno splendido e storico bronzo nei 5000 metri con il tempo di 6’09?22 e all’assoluto debutto ai Giochi. E a pochi passi da casa sua, essendo di Milano. Lorello si è piazzato +5?27 dal vincitore della gara il norvegese Sander Eitrem. La medaglia d’argento è andata al ceco Metodej Jilek (+2?53). E’ stata una super festa tutta italiana al Milano Ice Park di ho.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

