L'Italia conquista un argento nella staffetta mista di biathlon ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La squadra azzurra ha sfiorato l'oro, lasciando il podio all'Austria, ma ha comunque portato a casa una medaglia storica. Nel frattempo, a Lorello, un altro italiano si è aggiudicato il bronzo nel pattinaggio di velocità.

AGI - Italia d'argento nella staffetta mista del biathlon, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi chiudono al secondo posto dietro alla Francia di Perrot, Fillon Maillet, Jeanmommot e Simon. 1h04'15"5 il tempo della Francia, Italia staccata di 25". Completa al poligono Vittozzi, due errori per Giacomel e Hofer, mentre uno solo per Wierer. Medaglia di bronzo alla Germania (+1'05"3) di Strelow, Nawrath, Voigt e Preuss. Per l'Italia è la sesta medaglia ai Giochi dopo l'oro di Lollobrigida, l'argento di Franzoni e i bronzi di Goggia, Paris e Dalmasso. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Argento 'vivo' per l'Italia del biathlon. A Lorello il bronzo nel pattinaggio di velocità

L’Italia conquista un bronzo nel biathlon a Lorello, nel pattinaggio di velocità.

Riccardo Lorello ha conquistato il bronzo nei 5000 metri di pattinaggio velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

