Argento ' vivo' per l' Italia del biathlon A Lorello il bronzo nel pattinaggio di velocità

Da agi.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia conquista un argento nella staffetta mista di biathlon ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La squadra azzurra ha sfiorato l’oro, lasciando il podio all’Austria, ma ha comunque portato a casa una medaglia storica. Nel frattempo, a Lorello, un altro italiano si è aggiudicato il bronzo nel pattinaggio di velocità. La giornata di sport si conferma ricca di soddisfazioni per il Paese.

AGI - Italia d'argento  nella  staffetta mista  del  biathlon, valida per i  Giochi Olimpici Invernali  di  Milano Cortina 2026.  Tommaso Giacomel,  Lukas Hofer,  Dorothea Wierer  e  Lisa Vittozzi  chiudono al  secondo posto  dietro alla  Francia  di Perrot, Fillon Maillet, Jeanmommot e Simon. 1h04'15"5 il tempo della Francia, Italia staccata di 25". Completa al  poligono  Vittozzi, due errori per Giacomel e Hofer, mentre uno solo per Wierer.  Medaglia di bronzo  alla  Germania  (+1'05"3) di Strelow, Nawrath, Voigt e Preuss. Per l'Italia è la  sesta medaglia  ai Giochi dopo l'oro di Lollobrigida, l'argento di Franzoni e i bronzi di Goggia, Paris e Dalmasso. 🔗 Leggi su Agi.it

Riccardo Lorello bronzo nei 5000 metri del pattinaggio velocità: settima medaglia per l'Italia

Riccardo Lorello ha conquistato il bronzo nei 5000 metri di pattinaggio velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

