Oggi l’Italia conquista due medaglie di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Fischnaller si ferma sul podio nello slittino, mentre Lorello ottiene il terzo posto nel pattinaggio. L’Italia si piazza al secondo posto nel medagliere, dietro alla Norvegia. Una giornata che resterà impressa nella storia dello sport italiano.

CORTINA D’AMPEZZO – Giornata magica oggi, domenica 8 febbraio 2026, per l’Italia ai Giochi di Milano Cortina. Dominik Fischnaller conquista la medaglia di bronzo nello slittino singolo, dopo quello di Pechino 2022. E’ l’ottava medaglia azzurra. L’azzurro conferma il terzo posto anche nella terza manche, davanti a lui solo il tedesco Max Langenhan, oro e prima medaglia olimpica, e l’austriaco Jonas Mueller, argento. Gli azzurri esultano anche per il pattinaggio di velocità e per i 5000 metri di Riccardo Lorello, che si regala una grande medaglia a sorpresa nella sua Rho: è bronzo, dopo una grandissima prestazione dalla terza batteria. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Olimpiadi Milano-Cortina: bronzo per Fischnaller (slittino) e Lorello (pattinaggio). Medagliere: Italia seconda dietro la Norvegia

Approfondimenti su Milano Cortina

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono iniziate ufficialmente.

Questa mattina si apre con una sorpresa nel medagliere: Lorello conquista il bronzo nel curling, sorprendendo tutti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Giovanni Franzoni e Dominik Paris, argento e bronzo! Italia fa Doppietta Olimpica storica a Bormio · Risultati sci oggi | Discesa libera Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026: la discesa libera di Dominik Paris vale il bronzo; Quanto valgono le medaglie olimpiche di Milano-Cortina ora che oro e argento sono ai massimi, le quotazioni; Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Italia, Franzoni argento e Paris bronzo nella discesa maschile.

Milano Cortina 2026: Fischnaller vola con lo slittino e conquista il bronzoL’italiano Dominik Fischnaller vince la medaglia di bronzo nello slittino alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. rainews.it

Olimpiadi LIVE, la diretta di Milano Cortina 2026: staffetta d’argento nel biathlon, bronzo per Goggia e LorelloOlimpiadi Invernali 2026 in diretta, i risultati delle gare in programma oggi a Milano-Cortina e le medaglie degli italiani ... fanpage.it

Olimpiadi a Milano: ci aspettavamo la magia, invece è solo una metro in più x.com

Alle Olimpiadi di Milano Cortina sono quattro gli sport in cui gli atleti useranno i pattini per cercare di vincere una medaglia. Ogni sport ne richiede uno specifico: da quelli con il tacco a quelli con la lama che si stacca dal tallone facebook