Milano Cortina 2026 Goggia è leggendaria in discesa libera | conquista il bronzo olimpico

Sofia Goggia ha conquistato il bronzo nella discesa libera alle Olimpiadi di Cortina. La discesista italiana ha dimostrato ancora una volta di essere tra le migliori al mondo, regalando un’altra medaglia all’Italia. La sua corsa è stata veloce e pulita, con tempi che le sono valsi il podio. Goggia ha scritto un’altra pagina importante nella sua carriera e nel nostro sport.

Cortina, 8 febbraio 2026 – Eccezionale Sofia Goggia che non ritarda il suo appuntamento con la storia olimpica. A Milano Cortina 2026 l’Azzurra delle Fiamme Gialle piazza il terzo posto in discesa libera sull’Olympia delle Tofane di Cortina, dove le sue performance in Coppa del Mondo sono state leggendarie e si prende la terza medaglia a cinque cerchi della carriera. E’ il primo alloro tricolore della seconda giornata di gare e la quarta medaglia per l’Italia Team ai Giochi. “L’ultimo colore che mi mancava – ha detto l’atleta tricolore, ai microfoni di Raisport e come riporta gazzetta.it – sono un po’ dispiaciuta, ho sbagliato sullo Schuss delle Tofane, sono arrivata al Duca d’Aosta e sentivo che non andavo avanti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

La discesa femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026 si conclude con un podio tutto italiano.

Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa libera femminile a Milano Cortina 2026.

Milano-Cortina 2026: immortale Sofia Goggia. Medaglia di bronzo e terza olimpiade consecutiva a podio. Quarta gioia italianaSofia Goggia è immortale. Bronzo nella discesa libera femminile e quarta medaglia complessiva per l’Italia in due giorni di olimpiadi ... affaritaliani.it

MILANO CORTINA | Paura in pista: caduta choc per Lindsey Vonn nella discesa libera femminile. Attimi di tensione: la campionessa USA a terra dopo il via, il pubblico trattiene il fiato. #ANSA - SEGUI LA DIRETTA facebook

Olimpiadi Milano Cortina, Sofia Goggia terza a metà gara. Tutte le sfide degli italiani per oggi 8 febbraio x.com