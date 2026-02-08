Milano Cortina 2026 discesa femminile | Goggia terza a metà gara Brignone ottava

La discesa femminile ai Giochi di Milano Cortina si è accesa con sorprese e conferme. Sofia Goggia si è piazzata al terzo posto a metà gara, dopo aver ripreso a gareggiare dopo la caduta di Lindsey Vonn. Federica Brignone, invece, si è fermata all’ottavo posto e ha deciso di non partecipare alla combinata a squadre per non mettere troppo sotto pressione il ginocchio. La competizione si fa più interessante mano a mano che si avvicinano le fasi decisive.

Ripresa dopo la lunga sospensione per la caduta di Lindsey Vonn, la discesa femminile dei Giochi di Milano Cortina vede Sofia Goggia inserirsi momentaneamente al terzo posto, mentre Federica Brignone è ottava e ufficializza la rinuncia alla combinata a squadre per gestire il ginocchio. L'Italia resta protagonista sull'Olympia delle Tofane. La discesa libera femminile dei Milano Cortina 2026 entra nel vivo dopo un momento di forte tensione. La gara è stata infatti a lungo sospesa in seguito alla caduta di Lindsey Vonn, rimasta a terra dolorante dopo pochi secondi di gara e subito soccorsa dallo staff medico.

