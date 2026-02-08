Milano Cortina 2026 discesa femminile | Brignone ottava e annuncia lo stop alla combinata a squadre

La discesa femminile di Milano Cortina 2026 si ferma prima del tempo. Federica Brignone chiude ottava, ma decide di non partecipare alla combinata a squadre. La campionessa azzurra vuole prendersi cura del ginocchio e preferisce evitare rischi inutili. La gara si è interrotta e lei ha annunciato il ritiro dalla competizione a squadre, preferendo concentrarsi sul recupero.

La campionessa azzurra chiude ottava al momento dell’interruzione della discesa femminile e conferma che non prenderà parte alla combinata a squadre per gestire il ginocchio. Gara sospesa dopo la caduta di Lindsey Vonn, con l’Italia ancora in corsa grazie a Pirovano e Delago. La discesa libera femminile dei Giochi di Milano Cortina 2026 si ferma in una fase cruciale, ma per l’Italia il punto fermo, al momento, è Federica Brignone. La valdostana, ottava al momento dello stop, ha confermato ai microfoni Rai che non prenderà parte alla combinata a squadre, scelta condivisa con lo staff per far riposare il ginocchio dopo le intense giornate di prove e gara sull’Olympia delle Tofane.🔗 Leggi su Sportface.it

La discesa femminile di Cortina termina con un incidente per Lindsey Vonn, che cade bruscamente a metà percorso.

La discesa libera femminile a Milano Cortina 2026 si è conclusa con alcune sorprese e un brutto incidente.

