Discesa libera femminile | Pirovano quarta Brignone ottava Brutta caduta per Vonn

La discesa libera femminile a Milano Cortina 2026 si è conclusa con alcune sorprese e un brutto incidente. Federica Brignone si è piazzata ottava, mentre Lara Pirovano ha chiuso al quarto posto, vicina al podio. La giornata è stata segnata anche da una brutta caduta di Lindsey Vonn, che ha scatenato preoccupazione tra gli spettatori e gli atleti. La gara si è rivelata più emozionante del previsto, con le atlete che hanno dato il massimo sulla pista Olimpia delle Tofane.

AGI - Brivido sulla pista Olimpia delle Tofane durante la discesa libera femminile di  Milano Cortina 2026.  Lindsey Vonn, la leggenda dello sci americano tornata alle competizioni a 41 anni, è stata protagonista di una brutta caduta dopo sole poche porte.  Il sogno olimpico è durato poco più di 10 secondi.  L'atleta, che già gareggiava con un pesantissimo danno al ginocchio sinistro (rottura totale del crociato avvenuta solo una settimana fa), è atterrata male dopo un salto, rimanendo a terra. I medici sono prontamente intervenuti per prestarle soccorso; fortunatamente la campionessa è cosciente e si muove, nonostante il forte dolore. 🔗 Leggi su Agi.it

