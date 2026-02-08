Discesa libera femminile | Pirovano quarta Brignone ottava Brutta caduta per Vonn

La discesa libera femminile a Milano Cortina 2026 si è conclusa con alcune sorprese e un brutto incidente. Federica Brignone si è piazzata ottava, mentre Lara Pirovano ha chiuso al quarto posto, vicina al podio. La giornata è stata segnata anche da una brutta caduta di Lindsey Vonn, che ha scatenato preoccupazione tra gli spettatori e gli atleti. La gara si è rivelata più emozionante del previsto, con le atlete che hanno dato il massimo sulla pista Olimpia delle Tofane.

AGI - Brivido sulla pista Olimpia delle Tofane durante la discesa libera femminile di Milano Cortina 2026. Lindsey Vonn, la leggenda dello sci americano tornata alle competizioni a 41 anni, è stata protagonista di una brutta caduta dopo sole poche porte. Il sogno olimpico è durato poco più di 10 secondi. L'atleta, che già gareggiava con un pesantissimo danno al ginocchio sinistro (rottura totale del crociato avvenuta solo una settimana fa), è atterrata male dopo un salto, rimanendo a terra. I medici sono prontamente intervenuti per prestarle soccorso; fortunatamente la campionessa è cosciente e si muove, nonostante il forte dolore. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Discesa libera femminile: Pirovano quarta, Brignone ottava. Brutta caduta per Vonn Approfondimenti su Tofane Olimpia Sci, la discesa femminile a Cortina: brutta caduta per Vonn. In testa Johnson, quarta Pirovano, ottava Brignone Live La discesa femminile di Cortina termina con un incidente per Lindsey Vonn, che cade bruscamente a metà percorso. LIVE Sci alpino, Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA: Johnson verso l’oro, brutta caduta per Vonn Questa mattina si svolge la discesa femminile a Cortina, valida per le prove dei Giochi Olimpici Invernali 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Tofane Olimpia Argomenti discussi: Pettorali di partenza della discesa femminile dell'8 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; RECAP! Ultima prova discesa femminile: Goggia rischia, bene la Vonn; Giochi 2026, domani la discesa femminile di sci: Brignone nel quartetto azzurro; Wiles firma la prima prova della discesa di Cortina; Goggia 8/a: Importante capire dossi e salti. Pirovano 9/a. Milano-Cortina, è il giorno della discesa femminile. Brutta caduta per Vonn: urla di dolore in pista. In testa l'americana Johnson. Fuori dal podio le azzurre Pirovano e BrignoneGrandi applausi per Federica Brignone che, scesa con il pettorale numero tre, ha chiuso al secondo posto a +0.09 dalla Raedler, tra i cori dei tifosi italiani. La campionessa azzurra è sembrata ... affaritaliani.it Discesa femminile Olimpiadi 2026: i n. di partenza e gli orari esatti delle italianeSaranno nell'ordine Federica Brignone, Nicol Delago, Laura Pirovano e Sofia Goggia le italiane al via della discesa libera femminile valevole per i Giochi ... oasport.it Il casco della tigre, dopo un infortunio che avrebbe fermato chiunque. Chiunque ma non Federica Brignone che ha appena concluso la sua Discesa Libera sulla neve di Cortina e dimostra, qualunque sia il risultato, di essere una Campionessa assoluta. Tutti i facebook #FedericaBrignone torna, con la #discesa #libera, alle #gare che contano circondata dalla trepidazione e l’ #affetto del #pubblico. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.