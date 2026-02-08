Milano Cortina 2026 da Goggia a Brignone | le gare di oggi – Diretta

Oggi a Cortina d'Ampezzo si svolge la seconda giornata di gare di Milano Cortina 2026. La mattina si tiene la discesa libera femminile, con Sofia Goggia e Federica Brignone in prima fila. Dopo il successo di sabato, in cui l’Italia ha conquistato tre medaglie, le due campionesse italiane cercano di ripetersi e portare a casa altri podi. La competizione è partita con grande entusiasmo e l’attenzione è tutta rivolta alle performance delle atlete azzurre.

(Adnkronos) – Seconda giornata di gare oggi domenica 8 febbraio a Milano Cortina 2026. La caccia azzurra riparte da Cortina d'Ampezzo, dove in mattinata è prevista la discesa libera femminile con fari puntati su Sofia Goggia e Federica Brignone, dopo la trionfale giornata iniziale di sabato con tre medaglie per il Team Italia. Intanto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social è intervenuta sugli scontri alla manifestazione di Milano contro le Olimpiadi e degli atti di sabotaggio avvenuti su alcuni tratti ferroviari: "Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi.

