Milano Cortina 2026 brutto incidente di Lindsey Voon | l’atleta è caduta in discesa libera Portata via in elicottero

Lindsey Voon è stata protagonista di un grave incidente durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La giovane atleta è scivolata e ha sbattuto pesantemente, rimanendo a terra in modo preoccupante. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che l’hanno portata via in elicottero. La sua condizione resta ancora da valutare, mentre la gara è stata immediatamente sospesa.

Cortina, 8 febbraio 2026 – Urla di dolore Lindsey Voon, dopo la brutta caduta avuta durante la gara di discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'atleta americana, plurimedagliata olimpica e mondiale, leggenda dello sci alpino, ha sbattuto contro una porta, prima di un dosso di gara sul percorso dell'Olympia delle Tofane e si è involontariamente girata con il corpo, appoggiando di lato gli sci e cadendo sulla neve. Immediatamente arrivati i primi soccorsi, con la gara sospesa per alcuni minuti con la preoccupazione, non solo degli spettatori, ma anche degli addetti ai lavori e delle stesse sciatrici.

