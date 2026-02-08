Lindsey Vonn caduta choc durante la discesa libera | l' americana grida per il dolore portata via in elicottero Stava gareggiando con il crociato rotto

Lindsey Vonn si è fatta male durante una discesa libera sulla Tofana. La campionessa americana è caduta, urlando dal dolore, e è stata portata via in elicottero. Stava gareggiando nonostante un crociato rotto. La scena ha spaventato tutti gli spettatori presenti sulla pista Olympia.

L'elicottero giallo del Suem sta atterrando sulla pista Olympia della Tofana per soccorrere la regina di Cortina. Caduta choc per Lindsey Vonn durante la discesa libera di Milano Cortina. L'americana, una delle favorite della discesa di oggi, è finita a terra dopo pochi secondi di gara, sulla traversa di Pomedes, prima del primo intermedio. In zona d'arrivo è calato il silenzio e si è sentito un urlo e le grida di dolore della sciatrice. Gara per ferma per attendere l'ingresso dei sanitari. Tutti in pedi sulle tribune ad applaudirla.

